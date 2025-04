Waar moet ik rekening mee houden bij de aangifte inkomstenbelasting 2024?

De periode om aangifte te doen, is over de helft. Al dan niet met tegenzin dienden in maart al 6,7 miljoen mensen hun aangifte inkomstenbelasting in. Zo’n 2,7 miljoen moeten dat deze maand nog doen. Voor wie in 2024 iets met een woning of hypotheek deed, is het extra opletten. Bijvoorbeeld bij aan- of verkoop, een grote verbouwing of een overgesloten hypotheek.

Als u hebt verbouwd, kan de Belastingdienst vragen om de bonnetjes van de aannemer

Pieter Hoogendijk. beeld Visser & Visser

Een eerste aandachtspunt voor de verwerking in de aangifte zijn de financieringskosten. Eenmalige kosten voor een lening of een wijziging of verhoging van de hypotheek zijn vaak aftrekbaar. Voorbeelden daarvan zijn notariskosten, de kosten van de hypotheekadviseur en de taxatiekosten.

Heeft u uw woning verduurzaamd, bijvoorbeeld door isolatie of installatie van zonnepanelen of een warmtepomp? En u heeft dit betaald met een lening of verhoogde u hiervoor uw hypotheek? Dan zijn ook de daarvoor gemaakte kosten aftrekbaar. Let op: het gaat alleen om de gemaakte kosten voor de lening of hypotheek, niet om de kosten voor de verduurzaming zelf. Betaalde u de verduurzaming met uw eigen geld? Dan kunt u niets aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Een tweede aandachtspunt is de hypotheekrente. Die is in de meeste gevallen aftrekbaar, zodat u minder belasting betaalt. Het moet dan wel zo zijn dat u heeft geleend voor de aankoop of verbouwing van uw woning. Ook moet u de lening jaarlijks aflossen en in maximaal dertig jaar de lening helemaal hebben afgelost.

Belangrijk is ook wat u met de eventuele overwaarde hebt gedaan als u in 2024 uw eigen woning hebt verkocht en een ander huis gekocht. Als u de overwaarde niet geheel in de nieuwe woning hebt geïnvesteerd, maar voor dat bedrag extra hebt geleend, dan zijn de rente en de financieringskosten van dat deel van uw hypotheek niet aftrekbaar.

Als u in 2024 uw woning heeft verbouwd, is het extra opletten bij de aangifte inkomstenbelasting. beeld Getty Images

Als u in 2024 een lening aanging of uw hypotheek verhoogde om een verbouwing mee te betalen, dan is de rente daarvan aftrekbaar in de aangifte. Hierbij geldt ook weer de voorwaarde dat u deze lening jaarlijks en uiterlijk binnen dertig jaar aflost.

In de derde plaats is het belangrijk om documenten die u bij de aangifte gebruikt, goed te bewaren. De Belastingdienst kan vragen om onderbouwing van de kosten en renten die u opvoert. Denk aan de afrekening van de notaris of een nota van de hypotheekadviseur. Als u hebt verbouwd, kan de Belastingdienst vragen om de bonnetjes van de aannemer.

Op de website van de Belastingdienst staat een handige checklist. Ook uw hypotheekadviseur kan u informeren over aftrekbare kosten. Bij ingewikkelde situaties, zoals de combinatie van echtscheiding en verhuizing, is het verstandig een adviseur te benaderen.

De auteur is senior belastingadviseur bij Visser & Visser.