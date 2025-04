EU en China praten over alternatief voor heffing op stekkerauto’s

Vorig jaar stelde de EU extra importheffingen in op elektrische auto’s uit China. Fabrikanten uit het Aziatische land zouden dankzij staatssteun een oneerlijk concurrentievoordeel hebben in Europa, waardoor ze goedkoper auto’s op de markt kunnen zetten. De belasting moet dat nadeel voor Europese fabrikanten compenseren.

Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft in de afgelopen 24 uur gesproken met de Chinese handelsminister Wang Wentao. Ze spraken af te kijken naar de mogelijkheden van minimumprijzen, meldt de Europese Commissie.

De Europese heffingen, die oplopen tot 35 procent voor bepaalde auto’s, veroorzaakten een handelsconflict. China nam maatregelen tegen Franse cognac en dreigde met heffingen op varkensvlees uit de EU.

Duitse autofabrikanten, felle tegenstanders van de heffingen, zijn blij met de gesprekken. „Er moet gesproken worden over het verminderen van obstakels en verstoringen in internationale handel, in plaats van nieuwe op te werpen”, zegt brancheclub VDA.

De gesprekken tussen de EU en China volgen op de importheffingen waarmee de Amerikaanse president Donald Trump handelspartners heeft opgeschrikt. Europa hoopt meer handel te drijven met andere landen.