Trump verhoogt waterdruk douche om zijn ‘mooie haar’ te verzorgen

Alsof de Amerikaanse president Donald Trump het al niet druk genoeg heeft met de handelsoorlog, heeft hij nu ook de verplichte limiet op de waterdruk in douchekoppen afgeschaft. In een persbericht met de titel „President Donald J. Trump Makes America’s Showers Great Again” meldt het Witte Huis dat de „douchevrijheid” is hersteld. Amerikanen moeten vrij hun douchekop kunnen kiezen, zonder inmenging van de overheid.