Eurocommissaris: kabinet aan zet voor nieuwe mestuitzondering

Nederland had meer dan twintig jaar een uitzonderingspositie, de zogenaamde derogatie, op Europese mestnormen. Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) wilde weten hoe de kansen van Nederland zijn voor een nieuwe uitzondering. De Zweedse eurocommissaris zegt in haar antwoord dat het „niet duurzaam is om een landbouw te hebben die leunt op derogatie”, en spoort Nederland aan om aan de slag te gaan met de waterkwaliteit. „We zijn lang flexibel geweest, maar dan moet Nederland nu ook resultaten laten zien.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft landbouwminister Femke Wiersma gevraagd opnieuw een verzoek voor mestderogatie te doen in Brussel. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.