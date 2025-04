Amsterdam en Utrecht: veel hogere huren door plannen Keijzer

Een grote zorg bij de wethouders zit bij de plannen die Keijzer heeft met de WOZ-waarde, die wat de minister betreft straks zwaarder mag meewegen bij het bepalen van de huurprijs. Die aanpassing leidt volgens de wethouders „tot een explosie van dure huren”. „In Amsterdam wordt bijvoorbeeld een kwart van de middenhuurwoningen fors duurder. Ook in Utrecht, met na Amsterdam de hoogste WOZ-waarde, gaan deze voorstellen grote consequenties hebben voor de betaalbaarheid van middenhuurwoningen.”

De wethouders vinden ook dat Keijzer onrust creëert, door de plannen nu aan te passen. De huidige regels gingen in juli vorig jaar in. „Er is een breed gedragen oproep van gemeenten, investeerders en corporaties tot rust en stabiliteit in de huurregelgeving”, aldus de wethouders. „Toch gaat de minister sleutelen aan de huurregelgeving, ze creëert daarmee onrust, maakt de wet nodeloos ingewikkelder en verslechtert de positie van toch al kwetsbare huurders. Deze minister zegt voor minder complexe regelgeving te zijn, maar doet met de voorstellen in haar Kamerbrief precies het tegenovergestelde.”