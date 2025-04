Trump wil geldkraan dichtdraaien van Sanctuary Cities

Trump heeft een speerpunt gemaakt van het uitzetten van ongedocumenteerde migranten en richt zijn beleid al langer op steden die daar onvoldoende aan zouden meewerken. „Ze brengen ons land te schande en worden wereldwijd belachelijk gemaakt”, schrijft hij op Truth Social.

Amerikaanse media berichten dat er honderden steden zijn die zich als veilige havens presenteren, maar een exacte definitie bestaat niet. In de praktijk zijn lokale autoriteiten er vaak terughoudend met het verzamelen van informatie over de verblijfsstatus van inwoners. De achterliggende gedachte is dat het onwenselijk is als migranten niet naar de politie of zorgverleners durven te stappen.