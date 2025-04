Ziekenhuizen meten automatisch pollen met nieuwe apparatuur

Ziekenhuizen in Leiden en Helmond meten vanaf nu automatisch wat voor pollen in de lucht zit. Voor mensen met hooikoortsklachten is dat nuttige informatie. Ze weten dan beter waar ze aan toe zijn en kunnen bijvoorbeeld medicatie erop aanpassen. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek ziekenhuis doen al vijftig jaar pollenmetingen, maar met nieuwe apparatuur en bijbehorende software gaat dat veel sneller. Binnen een seconde kan ermee worden gemeten welke pollensoorten in de lucht zitten.