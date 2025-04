Thuisbezorgd verwacht weinig hinder voor bezorgers rond NAVO-top

In de hofstad rijden volgens een woordvoerster enkele bezorgers met een auto. Die zijn tijdens de top in juni niet actief in bepaalde gebieden van de stad. „Daarnaast kijken we of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn voor deze groep.”

De Rijksoverheid adviseert rondom de NAVO-top de Randstad, dus niet alleen Den Haag, te mijden vanwege de vele verkeers- en veiligheidsmaatregelen. „In de andere steden informeren we de bezorgers, maar zijn er geen aanvullende maatregelen nodig”, aldus de woordvoerster.