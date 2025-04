ECB-bestuurder: handelsbeleid Trump schaadt vertrouwen in dollar

Trump kondigde vorige week hoge importheffingen aan voor bijna alle handelspartners van de Verenigde Staten. Die tarieven werden woensdag van kracht. De Amerikaanse president besloot op dezelfde dag echter om de invoering van bepaalde importheffingen voor de meeste landen met negentig dagen uit te stellen. Alleen voor China geldt de opschorting van de importheffingen niet.

Voor China werd het tarief zelfs verhoogd naar 125 procent. Voor alle andere landen geldt een heffing van 10 procent. „Het belangrijkste element van het Amerikaanse beleid van de afgelopen decennia was de nadruk op de centrale rol van de dollar. Ik denk dat de Trump-regering die mening ook heeft, maar de manier waarop ze die in de praktijk brengt, is zeer onsamenhangend. Wat er de afgelopen weken is gebeurd, werkt tegen het vertrouwen in de Amerikaanse munt”, aldus Villeroy.

Het afnemende vertrouwen in de dollar kan volgens de centrale bankier een positieve factor zijn in de ontwikkeling van de internationale rol van de euro. Villeroy bevestigde ook dat hij geen recessie verwacht in Frankrijk. Woensdag verlaagde de Franse minister van Financiën Eric Lombard de groeiverwachting voor de economie voor 2025 van 0,9 naar 0,7 procent.