VNO-NCW: aankondiging Trump ‘stap in de goede richting’

De organisatie wijst erop dat er dan nog steeds importheffingen van kracht zijn. „Het is belangrijk dat de EU en de Verenigde Staten tot een structurele oplossing komen”, besluit VNO-NCW.

Evofenedex, de organisatie die de handels- en logistieke belangen van duizenden bedrijven in Nederland behartigt, zegt „voorzichtig opgelucht” te zijn over de stap van Trump. De organisatie geeft eveneens aan dat er nu nog steeds heffingen van 10 procent op EU-goederen zijn en heffingen van 25 procent op staal, aluminium en auto’s uit de EU. Volgens een woordvoerder van evofenedex is het nu vooral afwachten wat er gebeurt over negentig dagen. „Dan zien we verder.”