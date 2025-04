Beurzen Azië openen hoger nadat Trump heffingen pauzeert

In Japan opende de Nikkei 225-index liefst 8,4 procent hoger, in Vietnam opende de belangrijkste index 6,5 procent hoger. Ook in China openden de beurzen hoger, ook al geldt de tijdelijke importheffing niet voor dat land, maar krijgt het te maken met een Amerikaans importtarief van 125 procent. In Shanghai opende de CSI300-index donderdag 1,7 procent hoger, in Hongkong opende de Hang Seng 2,7 procent in de plus.