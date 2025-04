Moederbedrijf AH verwacht weinig last te hebben van handelsoorlog

In de VS heeft Ahold Delhaize supermarktketens als Food Lion, Stop & Shop en Hannaford. „Het overgrote gedeelte van de toeleveringsketens van onze Amerikaanse merken bevindt zich in Amerika, de meeste producten worden lokaal ingekocht”, aldus Ahold Delhaize. Het concern haalt ongeveer 60 procent van zijn inkomsten in de VS.

Het concern meldt „uiteraard” de ontwikkelingen rond de importheffingen te volgen. Zo hebben de VS en China meerdere keren in korte tijd bekendgemaakt de heffingen op elkaars producten flink te verhogen. De lidstaten van de Europese Unie stemden woensdag in met mogelijke tegenheffingen van 10 tot 25 procent op duizenden producten, zoals motorfietsen, sojabonen en schoonheidsproducten.

Topman Frans Muller ging tijdens de jaarvergadering kort in op de ontwikkelingen. „We leven in complexe tijden. In tijden van volatiliteit, geopolitieke spanningen, oorlogen en inflatie, die druk blijven zetten op de huishoudbudgetten.” In het vierde kwartaal van vorig jaar zag Ahold Delhaize zijn verkopen nauwelijks groeien, vooral door een omzetdaling in de VS.