Pim Lammers en Civitas Christiana proberen regeling te treffen

Schrijver Pim Lammers en de extreem-conservatieve christelijke stichting Civitas Christiana gaan proberen afspraken te maken over de verwijdering van uitlatingen door de stichting over Lammers. De partijen nemen een week de tijd om een regeling te treffen, zei de advocaat van de kinderboekenschrijver woensdag in de rechtbank in Amsterdam.