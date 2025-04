Meerdere fracties Utrecht willen af van aanlijnplicht om wolf

„Hondenbezitters kunnen best zelf een afweging maken”, stelde BBB-Statenlid Kees van Vuuren in een commissievergadering. Bertrick van den Dikkenberg van de SGP zei dat „min of meer de rode loper wordt uitgelegd voor de wolf”. Fractievoorzitter Marjolein van Elteren van GroenLinks deelde die mening niet en zei dat de aanlijnplicht problemen kan helpen voorkomen.

Na meerdere incidenten met wolven vorig jaar zomer is de aanlijnplicht voor honden op de Utrechtse Heuvelrug uitgebreid. Die geldt nu ook voor bosgebieden die grenzen aan de Leusderheide. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de provincie, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de gemeente Zeist namen dit besluit na advies van wolvenexperts.

Gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur) legde uit dat de maatregel is genomen, omdat het een taak is de wolf en welpen te beschermen en te voorkomen dat ze ongewenst gedrag aanleren. Vorig jaar zomer werd natuurgebied Den Treek op de Utrechtse Heuvelrug wekenlang deels afgesloten na meerdere incidenten. „Van de afsluiting hadden ondernemers ontzettend veel hinder. Dat willen we dit jaar voorkomen.” Verder zei Sterk dat er vorig jaar al een advies was om honden aangelijnd te houden, maar dat dit onvoldoende was opgevolgd.

Eind maart hadden meerdere hondeneigenaren op een bijeenkomst op het provinciehuis gevraagd het besluit over de aanlijnplicht te heroverwegen. Zo zeiden enkele inwoners met een geleidehond dat het voor hun honden belangrijk is dat ze als ontspanning af en toe kunnen loslopen.

Sterk liet weten dat ze meerdere insprekers heeft gesproken. Ze zei dat het uitbreiden van de aanlijnplicht in het najaar wordt geëvalueerd en dat ze daar ook de hondenbezitters bij wil betrekken.