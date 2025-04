Canada: heffingen op auto’s uit VS gaan woensdag in

De tegenmaatregelen die Canada heeft aangekondigd in reactie op Amerikaanse importheffingen op Canadese auto’s gaan in de nacht van dinsdag op woensdag in. Dat meldt de Canadese minister van Financiën François-Philippe Champagne in een verklaring. Het gaat om importheffingen van 25 procent op bepaalde auto’s uit de Verenigde Staten. Die zijn een reactie op hetzelfde tarief dat de Amerikaanse president Donald Trump invoerde voor Canadese auto’s.