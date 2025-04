Opperrechter VS stopt bevel indienstneming ontslagen ambtenaren

Een rechtbank in San Francisco bepaalde half maart dat de regering van president Donald Trump niet zomaar 16.000 mensen bij ministeries kon ontslaan. Volgens de uitspraak is dat niet mogelijk zolang er procedures over lopen. De regering zou ze allemaal meteen weer in dienst moeten nemen.

Het Hooggerechtshof heeft bepaald dat dit nu niet hoeft. Het zet onder meer vraagtekens bij de bevoegdheid en de argumenten van de niet-gouvernementele organisaties, inclusief vakbonden, die de zaak aanspanden. Zo werd aangevoerd dat het ontslag tot onmiddellijk grote schade voor betrokkenen leidt.

Trump is samen met zijn adviseur Elon Musk begonnen de uitgaven van de federale overheid rigoureus in te krimpen. Vele duizenden banen worden wegbezuinigd.