Boodschappen zijn niet goedkoper over de grens, zeggen bedrijven

Het gaat donderdag onder meer over de prijs van een potje appelmoes, dat bij de Albert Heijn in Nederland ruim twee keer zo duur is als in België. Het is een geliefd voorbeeld in de Tweede Kamer van hoe prijzen van hetzelfde product per land verschillen. Maar in hun position papers, waarin zij vooraf hun standpunten uiteenzetten, nuanceren de bedrijven dat beeld.

Nederland is een „aanbiedingenland”, is het verweer. De prijzen op het schap zijn daardoor slechts „een momentopname”, schrijft Nestlé (bekend van merken als KitKat, Nespresso en Maggi). Unilever (moederbedrijf van onder meer Calvé, Unox en Knorr) stelt zelfs dat boodschappen gemiddeld goedkoper zijn dan net over de grens.

Ook Albert Heijn wijst op de vele kortingsacties en schermt daarnaast met zijn „zeer lage” winstmarges. Van elke euro die de klant uitgeeft in de winkel, houdt het bedrijf naar eigen zeggen maar 4 cent over. Daar gaan rente en belastingen nog vanaf. De rest gaat op aan de inkoop, en aan onder meer lonen, transport en winkelhuur.

Ook Jumbo zegt onder de streep maar een fractie over te houden van wat klanten in de winkel betalen. Waar het bedrijf kosten kan besparen, probeert het klanten daarvan mee te laten profiteren, zo bezweert het. Lidl wijst ook hogere energie- en verpakkingskosten aan als oorzaak voor mogelijke prijsverschillen met andere landen.

HAK, de maker van het eerdergenoemde potje appelmoes, zegt als relatief kleine speler helemaal niets te kunnen doen aan prijsverschillen. „De kleine fabrikant heeft een andere positie dan de multinational”, aldus de Brabantse producent van groente- en fruitconserven. Het bedrijf benadrukt daarnaast dat het grotendeels inkoopt bij Nederlandse telers. En: „Nederland is geen goedkoop productieland”.