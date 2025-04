COA beraadt zich op gevolgen uitspraak rond dwangsom Ter Apel

Het opvangorgaan is het er niet mee eens dat het hof, net als de rechtbank eerder, voorstelt op andere locaties in het land meer dan het daar afgesproken aantal asielzoekers onder te brengen. Dat stellen de rechters voor als oplossing voor de problemen met de drukte in Ter Apel. Het COA zet „vraagtekens” bij de afweging afspraken met andere gemeenten niet na te komen om aan de overeenkomst met Westerwolde te voldoen. Het orgaan is graag een „betrouwbare partner voor alle gemeenten in het land en wil zich aan de gemaakte afspraken” houden.

Dat wil het COA ook in de gemeente Westerwolde en daar wordt volgens de bestuursvoorzitter „keihard” aan gewerkt. Maar vanwege de „spontane inloop van mensen” daar valt een constante bezetting onder de 2000 „niet te garanderen”, aldus het COA.

De suggestie van de rechter om in het noorden een buffer te hanteren, wijst het orgaan ook van de hand. Als dat kon, „was dat al gebeurd”, reageert het COA. „Tot op heden is er echter nog steeds een groot tekort aan voldoende stabiele opvangplekken.”

Na de vorige uitspraak zei het COA dat het aan de minister van Asiel en Migratie is om te beslissen wat de vervolgstap is: de boete betalen of de hekken van opvanglocaties sluiten. Marjolein Faber heeft nog niet gereageerd op de uitspraak in het hoger beroep.