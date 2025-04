Al die namaakgoden: hoe blijft je kind staande?

In de Heidelbergse Catechismus worden afgoden benoemd als alles waar je je vertrouwen op stelt buiten God. Hoe kun je in de vroege opvoeding dat al concreet maken richting een kind? Nico van der Voet: „Ik zou zeggen dat je dat op een positieve manier moet doen. Je kunt een kind waarschuwen voor dingen die niet te belangrijk mogen worden in hun leven, want dan komen ze op de plek van God te staan. Dat kan, maar het is veel belangrijker dat jij als vader en als moeder laat zien dat in jouw leven God op de eerste plaats staat. Dus dat je ze positief laat zien wat het is om de Heer onze God te dienen. En daarna komt het gesprek over andere dingen die ook heel belangrijk zijn.”

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen. Ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus. Luister naar antwoorden op vragen over christelijke opvoeding.