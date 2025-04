GL-PvdA en VVD willen dat NOS en NTR samengaan bij hervorming NPO

GroenLinks-PvdA en de VVD willen dat de NTR en de NOS samengaan in het nieuwe omroepbestel. De twee omroepen moeten samen een omroeptaakhuis worden, zeggen Kamerleden Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) en Claire Martens-America (VVD) in een motie. Minister Eppo Bruins (Cultuur, NSC) maakte vorige week bekend dat de NTR als omroep ophoudt te bestaan, maar dat het de bedoeling is dat de taken van de omroep worden overgenomen door de nieuw te vormen omroephuizen.