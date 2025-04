AFM-bestuurder: nu niet in paniek raken over toekomst pensioenen

Pensioenfondsen zijn volgens de toezichthouder bij uitstek langetermijnbeleggers. „Dat moeten ze vooral blijven doen”, stelt Heuvelman bij de presentatie van het jaarverslag van de AFM. Economen van ING waarschuwden eerder dat de Nederlandse pensioenfondsen hard zijn geraakt door de uitverkoop op de aandelenbeurzen en de lagere rentes.

„Het valt nu even wat tegen”, erkent Heuvelman. Maar bezien over een iets langere termijn zijn de beursgraadmeters juist gestegen. „We hebben een enorme rally gehad. Dus ik zou zeggen, niet in paniek raken.”

In het nieuwe pensioenstelsel worden de Nederlandse pensioenen zelfs nog wat meer verbonden aan de beleggingsprestaties van de pensioenfondsen. In de ogen van Heuvelman is er echter geen reden om af te zien van de ingrijpende pensioenhervormingen die al in gang zijn gezet.

„We wilden het pensioen wat dichter leggen bij de ontwikkelingen in de buitenwereld, de ontwikkelingen van de economie. En als die dan wat volatiel is, ja dan merk je dat ook terug in de pensioenen”, legt hij uit over de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Dat betekent volgens Heuvelman dat de hoogte van het pensioen wat meer kan wisselen. „Er zijn wel instrumenten om dat wat te dempen. Maar uiteindelijk was het wel het idee om het pensioen meer op en neer te laten gaan met de economie. Gemiddeld hoger, maar wel wat meer op en neer.”

Hoe de beurzen zich de komende tijd ontwikkelen, durft Heuvelman niet te voorspellen. Pensioenfondsen kunnen hun beleggingsbeleid natuurlijk wel aanpassen aan de ontwikkelingen als ze het gevoel krijgen dat de langetermijnvooruitzichten veranderen, aldus de AFM-bestuurder.