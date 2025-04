Koepel UNL: Nederland onaantrekkelijk voor talent door screening

Universiteiten zien niets in het plan van het kabinet om sommige buitenlandse wetenschappers en masterstudenten te screenen voordat ze in Nederland mogen werken. Het wetsvoorstel „maakt Nederland onaantrekkelijk voor internationaal talent, terwijl het onzeker is of de wet daadwerkelijk bijdraagt aan meer veiligheid”, zegt de overkoepelende organisatie Universiteiten van Nederland (UNL).