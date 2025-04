Meldpunt voor gedupeerden van variabele energiecontracten

Het gaat om consumenten die in de afgelopen vijf jaar een variabel energiecontract hadden of op dit moment nog hebben. Mogelijk hebben zij jaren te veel betaald en recht op compensatie. De Consumentenbond heeft samen met de organisatie ConsumentenClaim een meldpunt geopend om inzicht te krijgen in hoeveel consumenten gedupeerd zijn en hoe groot de schade is.

Vervolgens wil de Consumentenbond in gesprek met de energieleveranciers en brancheorganisatie Energie-Nederland. „We willen dat de leveranciers gedupeerden compenseren voor de onterecht geïnde geldbedragen. Ons doel is om er samen uit te komen. Een juridische procedure is een laatste middel. Een massaclaim kost bovendien veel tijd en we willen nu juist zo snel mogelijk iets bereiken voor de gedupeerden”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de consumentenorganisatie. Zij sluit een collectieve claim echter niet uit.

De uitspraak van het Hof draait om een klant van energieleverancier Vattenfall die bij de rechter bezwaar had gemaakt tegen tussentijdse tariefsverhogingen. Het Hof oordeelde dat het zogeheten wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden op basis waarvan de energieleverancier de tariefswijziging doorvoerde, oneerlijk is. En dus ongeldig.

Volgens de Consumentenbond heeft de uitspraak gevolgen voor alle consumenten met een variabel contract, omdat bijna alle energieleveranciers in Nederland diezelfde voorwaarden gebruiken. Hierdoor hebben miljoenen consumenten jarenlang te hoge tarieven betaald.