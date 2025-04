De prijzen van motorbrandstoffen, vooral benzine, droegen bij aan de lichte daling van de inflatie. In maart was benzine 3,1 procent goedkoper dan in maart 2024. In februari was benzine nog 0,4 procent duurder dan een jaar eerder. Een liter benzine kostte vorige maand gemiddeld 1,91 euro, in februari was dat 1,97 euro.