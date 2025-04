Musk deed beroep op Trump om heffingen in te trekken; Aziatische beurzen openen wisselend

Trump kondigde vorige week voor veel landen importheffingen aan en leek daar de afgelopen dagen niet op terug te willen komen. Zo noemde hij de heffingen in een post op Truth Social „prachtig om in actie te zien” en dreigde hij met hogere heffingen voor China.

The Washington Post noemt de poging van Musk om Trump op andere gedachten te brengen „het meest in het oog springende meningsverschil” over de heffingen. Musk is een belangrijke adviseur van Trump.

De bekende Amerikaanse zakenman en miljardair Bill Ackman, die tijdens de verkiezingscampagne nog steun uitsprak voor Trump, probeerde de heffingen ook al te stoppen. Hij zei dat Trump een „economische kernoorlog” voert.

Verlies en herstel

Dinsdagochtend openden Aziatische beurzen wisselend, na de grote verliezen die maandag werden geleden door de handelsoorlog die Donald Trump ontketende. Herstel was er in Tokio, waar de Nikkei in de eerste uren na opening ruim 5 procent steeg. Ook in Hongkong, Zuid-Korea en Australië was er in de eerste uren licht herstel tot enkele procentpunten.

De beurzen in Indonesië en Thailand kelderden dinsdag echter met respectievelijk 9 en 4 procent. De Indonesische beurs was ruim een week dicht geweest, de Thaise beurs was sinds vrijdag niet geopend. Producten uit beide landen krijgen te maken met stevige importheffingen van respectievelijk 32 en 36 procent van Trump. Ook de beurs van Vietnam, die maandag dicht was, daalde kort na opening met 5 procent.