Trump kondigde vorige week voor veel landen importheffingen aan en leek daar de afgelopen dagen niet op terug te willen komen. Zo noemde hij de heffingen in een post op Truth Social „prachtig om in actie te zien” en dreigde hij met hogere heffingen voor China.

The Washington Post noemt de poging van Musk om Trump op andere gedachten te brengen „het meest in het oog springende meningsverschil” over de heffingen. Musk is een belangrijke adviseur van Trump.

De bekende Amerikaanse zakenman en miljardair Bill Ackman, die tijdens de verkiezingscampagne nog steun uitsprak voor Trump, probeerde de heffingen ook al te stoppen. Hij zei dat Trump een „economische kernoorlog” voert.