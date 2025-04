Iran ontkent directe gesprekken met VS over atoomprogramma

Volgens de functionaris, die anoniem wil blijven, is Iran alleen bereid met Oman om de tafel te gaan. Dat land zou namens Iran moeten bemiddelen met de Amerikanen. Trump zei dat als de gesprekken niet succesvol zijn, Iran „in groot gevaar zal zijn”.

Tijdens het presidentschap van Joe Biden hielden de VS en Iran ook indirect gesprekken, maar er werd weinig vooruitgang geboekt. De laatste keer dat er direct werd onderhandeld, was onder president Barack Obama. Dat leidde in 2015 tot een internationale deal over het beperken van het Iraanse nucleaire programma, maar de VS trokken zich daaruit terug tijdens de eerste ambtstermijn van Trump.