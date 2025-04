Medio maart rukten de politiediensten uit voor een verdacht overlijden in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Dit gebeurde nadat de topman had gemeld dat hij zijn vrouw levenloos had aangetroffen in hun appartement.

„De verdachte werd onder aanhoudingsbevel geplaatst door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld wegens moord en dragen van een als wapen gebruikt voorwerp”, meldt het parket.

Uit de autopsie van het slachtoffer is gebleken dat ze vier verwondingen had in de borst- en buikstreek, veroorzaakt door een stomp of scherp voorwerp. De echtgenoot van het slachtoffer is de topman Midden-Oosten, Afrika en Europa voor Goodyear.