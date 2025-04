KNMI: grote zorgen na veel ontslagen bij Amerikaanse weerdienst

„Amerikaanse klimaatwetenschappers proberen om internationaal goed te blijven samenwerken”, zegt Van Weele. „Maar we weten niet wat Trump verder nog gaat doen.” De huidige president Donald Trump wil het personeelsbestand van de federale overheid verkleinen. Internationale media meldden al duizend ontslagen bij het NOAA. In totaal zou het aantal werknemers met zo’n 20 procent moeten afnemen.

Door gebrek aan personeel wordt meetapparatuur mogelijk niet op tijd vervangen of gerepareerd, zegt Van Weele. Met te weinig mensen worden metingen ook niet uitgevoerd.

Daarnaast hebben satellietinstrumenten een beperkte levensduur. „Die moeten vervangen worden, maar dat zijn jarenlange kostbare projecten”, legt Van Weele uit. „Als er nu vertraging ontstaat, kunnen de NOAA-instrumenten over vijf of tien jaar niet vervangen worden.” Hij vraagt zich af of de rest van de wereld de gaten kan vullen die het NOAA momenteel laat ontstaan.

Het internationale netwerk van meteorologische organisaties is momenteel nog wel intact, benadrukt Van Weele. „De Verenigde Staten kunnen zelf ook niet zonder de data, waarschuwingen en adviezen van weer- en klimaatexperts wereldwijd. Ook voor de nationale veiligheid heeft Trump de meteorologische infrastructuur keihard nodig.”