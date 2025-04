Nederland gaat alle militaire uitvoer naar Israël controleren

De stap is „wenselijk gelet op de veiligheidssituatie in Israël, de Palestijnse Gebieden en de bredere regio”, aldus de bewindslieden. Vorig jaar moest Nederland de doorvoer van onderdelen voor het gevechtsvliegtuig F-35 vanuit Woensdrecht van de rechter stoppen omdat het risico bestaat dat ze gebruikt worden bij schendingen van het humanitair oorlogsrecht in de Gazastrook.