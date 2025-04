Verdachte doden vrouw Rotterdam verplicht psychisch onderzocht

De verdachte was niet aanwezig bij de zitting. Volgens haar raadsvrouw is ze daartoe op dit moment niet in staat. Over het waarom van de weigering wilde de advocaat niets zeggen. Ook over hoe het met de verdachte gaat, wilde de advocaat niets kwijt.

De steekpartij was op 5 januari in een huis in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Na het incident werd de 67-jarige buurvrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Later overleed ze aan haar verwondingen. Volgens omwonenden ging het al een tijd niet goed met de verdachte en zorgde ze regelmatig voor overlast in de straat.