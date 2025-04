TenneT vindt ruimte op stroomnet dankzij tijdgebonden contracten

TenneT doet al langer onderzoek naar een slimmer gebruik van het net. Daaruit bleek dat buiten de drukste momenten op de dag nog 9,1 gigawatt aan vermogen beschikbaar is. „Dat is echt gigantisch veel”, zegt operationeel directeur Maarten Abbenhuis maandag in een toelichting.

Op veel locaties in het land zit het net vol, waardoor bedrijven moeten wachten voor ze een aansluiting kunnen krijgen. Maar door de restruimte buiten de ‘spits’ beter te benutten, is er voor een deel van hen toch een aansluiting mogelijk.

Dat doet TenneT door te werken met nieuwe tijdsduurgebonden contracten. Daarbij kan een bedrijf gedurende een vastgesteld aantal uren per jaar gebruikmaken van het net. Daarbij kan het zowel om afname van elektriciteit gaan als om het terugleveren ervan. TenneT kan gecontracteerde bedrijven, bijvoorbeeld bij verwachte drukte op het stroomnet, een beperking opleggen in de afname van stroom of in het terugleveren ervan. De netbeheerder licht klanten minimaal een dag van tevoren daarover in.

In totaal hebben partijen voor ruim 70 gigawatt aan aanvragen voor zo’n contract ingediend. Volgens TenneT gaat dit vooral om grootschalige batterijparken, waarbij sommige partijen meerdere aanvragen hebben gedaan.

„Dit laat aan de ene kant het succes van deze flexibele contractvormen en de bereidheid van de markt zien om hierop mee te bewegen. Anderzijds moeten we nog steeds een grote groep geïnteresseerde partijen teleurstellen die bij TenneT een aansluitverzoek hebben ingediend”, aldus Abbenhuis.

Werkzaamheden aan hoogspanningslijnen. beeld ANP, Rob Engelaar

Het afgelopen jaar heeft TenneT kleinschalig samen met een aantal klanten gewerkt aan de productontwikkeling van tijdsduurgebonden contracten. Zo kreeg GIGA Storage voor een grootschalige batterijinstallatie in Delfzijl als eerste zo’n contract. In het Zeeuwse Vlissingen tekenden Lion Storage en TenneT recent een vergelijkbare overeenkomst.

Van de ruim 9 gigawatt is inmiddels 2,3 gigawatt toegekend. De rest zal TenneT verdelen. Daarbij kijkt de netbeheerder niet alleen naar wie het langst op de lijst staat, maar ook naar wat maatschappelijk prioriteit krijgt. De komende weken neemt TenneT contact op met alle partijen die interesse hebben getoond.

Wat TenneT nu doet, is exact wat er moet gebeuren om de problemen op het elektriciteitsnet aan te pakken, zegt Bram Straten. Hij is energie-expert bij Windkracht 5, een adviesbureau dat bedrijven en overheden ondersteunt bij energietransitieprojecten.

„We moeten als bedrijfsleven en maatschappij flexibeler omgaan met stroom. Grootschalige batterijopslag is een voorbeeld daarvan. Vergelijk het met internet. Als de verbinding even niet snel genoeg is, kun je bufferen. Of batterijen de oplossing zijn, is afhankelijk van bedrijfsprocessen en de capaciteit die nodig is.”

„We moeten flexibeler omgaan met stroom; grootschalige batterijopslag is een voorbeeld daarvan” Bram Straten, energietransitie-expert bij Windkracht 5

Slim omgaan met bestaande capaciteit is daarom ook van belang, zegt Straten. „Grote koelhuizen bijvoorbeeld zouden tussen elf uur ’s morgens en twee uur ’s middags alvast flink kunnen gaan koelen. In die periode is het rustig op het net en er wordt veel energie opgewekt. In de spitstijd tussen vier uur ’s middags en negen uur ’s avonds is dan minder elektriciteit nodig om de boel koel te houden.”

Netbeheerders moeten transparant zijn over waar en wanneer drukte op het stroomnet optreedt, vindt Straten. „Ondernemers kunnen daar dan op inspelen en kijken of flexibeler gebruik van het stroomnet met bijbehorende vergoedingen voor hen rendabel is.”