Onder het motto „Hands Off” (handen af) gingen overal in de VS en ook op sommige plekken in het buitenland mensen de straat op. „Wat we vandaag hebben gezien, was ronduit buitengewoon. In het hele land en over de hele wereld kwamen mensen samen om te zeggen: we zullen niet zwijgen terwijl onze rechten, onze toekomst en onze democratie worden aangevallen”, zegt Rahna Epting van de progressieve groep MoveOn.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies hebben gedemonstreerd. In Amerikaanse media lopen de schattingen over de opkomst uiteen en wordt erop gewezen dat de omvang van menigtes vaak lastig is in te schatten.