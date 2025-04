Koperprijs gekelderd tot onder 9000 dollar per ton

De koperprijs is afgelopen week meer dan 10 procent gekelderd door de grote onrust op de wereldwijde beurzen door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat is de sterkste daling op weekbasis sinds begin 2020 toen de coronapandemie uitbrak. Op de Londense metalenmarkt ligt de prijs van het veelgebruikte metaal nu weer onder de 9000 dollar per ton.