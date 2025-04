Omstreden Amerikaanse ex-kardinaal (94) overleden

McCarrick, de voormalige aartsbisschop van Washington, was de hoogste katholieke functionaris ooit die in de Verenigde Staten werd vervolgd voor seksueel misbruik van een minderjarige. Nadat hij in 2018 werd beschuldigd van misbruik, opende het Vaticaan een onderzoek en oordeelde dat de kardinaal decennialang kinderen en volwassenen seksueel had misbruikt. In 2019 verloor hij zijn titel en werd hij uit het priesterschap gezet.

In 2021 werd McCarrick aangeklaagd voor het aanranden van een 16-jarige jongen in 1974. In 2023 bepaalde een rechter in Boston echter dat de ex-kardinaal niet werd vervolgd. Volgens de rechter was hij niet in staat om terecht te staan, nadat dementie bij hem was vastgesteld.

Over de doodsoorzaak van McCarrick is niets gedeeld.