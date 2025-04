Myanmar zegt dat 180.000 gevluchte Rohingya mogen terugkeren

Meer dan 1 miljoen Rohingya leven nu in kampen in het zuidoosten van Bangladesh. De Myanmarese regering heeft het aantal van 180.000 vrijdag bekendgemaakt na gesprekken in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Het gaat om een mogelijke doorbraak in de terugkeer van de Rohingya naar Myanmar. Pogingen om in 2018 en 2019 te beginnen met repatriëring mislukten, omdat de vluchtelingen uit angst voor vervolging weigerden terug te keren.

De Rohingya zijn een etnische minderheid en vaak moslim. Ze hebben in het overwegend boeddhistische Myanmar te maken met discriminatie en vervolging. De Rohingya leven al generaties lang in het land, maar worden er niet erkend als staatsburgers.