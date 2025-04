Defensiestrategie focust op industrie, innovatie en kennis

Deze investeringen zijn in zowel start-ups als grotere bedrijven, aldus Brekelmans in een toelichting na de ministerraad: „Bijvoorbeeld drones, waar Nederland heel sterk in is. Juist waar we sterk in zijn, willen we ons internationaal groter maken.”

De focus ligt wat de VVD-minister betreft op innovatief oorlogstuig. „Het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld veelbelovende droneontwikkelaars in het begin een zetje in de rug geven.”

Ook willen beide ministers dat Nederland internationaal samen optrekt met andere landen om de vraag naar defensiemateriaal te bundelen.