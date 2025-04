Marengo-verdachte: ik geef openheid, wil straf niet ontlopen

De zaak wordt momenteel in hoger beroep behandeld. B. is vrijdag door het gerechtshof in een openbare zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol bevraagd over de feiten waarvan hij verdacht wordt. „Ik wil mijn straf niet ontlopen”, zei hij. „Ik besef dat ik een hoge straf ga krijgen.”

De voorzitter merkte op dat B. toch niet alles wilde vertellen. „Ik kan alleen over mezelf praten, niet over anderen.” Zijn advocaat vulde aan dat B. al „een hele grote stap” neemt door nu wel te verklaren. „U weet wel waarom”, zei advocaat Guy Weski. „Bent u bang?” vroeg de voorzitter. B. koos ervoor daar niet op te antwoorden, maar gaf aan dat de strafzaak Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi, „heel erg heftig” is, „zeker met alles wat eromheen gebeurde”.

Tijdens de behandeling bij de rechtbank zijn drie moorden gepleegd die vermoedelijk verband houden met de kroongetuige in de zaak. Kort nadat begin 2018 bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden, is zijn broer doodgeschoten. Daarna zijn ook B.’s advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

Hoofdverdachte Taghi en twee andere mannen zijn door de rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het hoger beroep is momenteel in de voorbereidende fase. In juni staan er nieuwe zittingen gepland en het is de bedoeling de zaak vanaf eind dit jaar inhoudelijk te behandelen.