Halsema noemt autobrand op de Dam ‘heel verdrietige gebeurtenis’

Een auto brandde recht voor het Nationaal Monument uit. Door de brand ontstonden meerdere ontploffingen in de auto. De bestuurder raakte zwaargewond en is vrijdag volgens de politie nog steeds niet aanspreekbaar. De politie heeft „sterke vermoedens” dat het om een poging tot zelfdoding ging.

Vorige week was er in de straten achter de Dam een steekpartij waarbij vijf mensen gewond raakten. Het OM verdenkt een 30-jarige Oekraïner van pogingen tot moord of doodslag met terroristisch oogmerk. Halsema zegt dat ze begrijpt dat twee incidenten in één week rond de Dam leiden tot „onrust en vragen”. Volgens de burgemeester staan het stadsdeel en de wijkagent „in nauw contact” met de ondernemers en bewoners van het gebied. Ook verwijst ze naar slachtofferhulp.