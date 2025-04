Onderzoek: ruim helft Duitsers voorstander terugkeer kernenergie

Volgens de peiling is 55 procent van de ondervraagden voor het herinvoeren van kernenergie, 36 procent is tegen en 9 procent heeft geen mening. Daarbij zijn mannen vaker voorstander dan vrouwen. Ook bleek dat 57 procent van de ondervraagden voorstander is van aanhoudende investeringen in duurzame energiebronnen en 17 procent hier tegen is.

De winnaar van de recente Duitse parlementsverkiezingen, CDU/CSU geleid door beoogd bondskanselier Friedrich Merz, heeft al aangegeven open te staan voor het heropstarten van recent gesloten reactoren.