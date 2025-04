Rubio: Ook VS moeten defensie-uitgaven verhogen naar 5 procent

De huidige afspraak is dat lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) –wat een land in een jaar verdient– uitgeven aan defensie. Acht bondgenoten houden zich daar nog niet aan, tot ergernis van de VS. President Donald Trump dreigde eerder deze landen niet te beschermen bij een aanval door Rusland.

Rubio zei tijdens een overleg met de buitenlandministers van de NAVO-lidstaten op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel dat de VS willen dat de NAVO „sterker en levensvatbaarder” wordt. Daarvoor moeten de bondgenoten volgens hem het voorbeeld van de VS volgen bij het prioriteren van defensie. Zo’n stap vraagt harde keuzes van landen die gewend zijn veel geld in de verzorgingsstaat te steken, aldus Rubio. Hij wees erop dat zijn land ook die keuzes heeft gemaakt. De VS geven zelf 3,4 procent van het bbp uit aan defensie.

Hysterie

De VS blijven in het militaire bondgenootschap, benadrukte Rubio op zijn eerste NAVO-bijeenkomst in Brussel. Hij veroordeelde de „hysterie” in berichtgeving over de Amerikaanse toewijding aan de NAVO. Ook zou het „problematisch” zijn voor de VS om haar rol als bevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa op te geven, zei huidig commandant Christopher Cavoli donderdag.

NAVO-chef Mark Rutte bevestigt dat de VS hun militaire aanwezigheid in Europa niet „plotseling” zullen beëindigen

Secretaris-generaal Mark Rutte bevestigt bovendien dat de VS hun militaire aanwezigheid in Europa niet „plotseling” zullen beëindigen. De NAVO-chef verklaarde dat het land als wereldmacht op meerdere terreinen actief wil zijn. Het is volgens Rutte al jaren bekend dat de VS zich meer op Azië willen richten en eisen dat Europa meer uitgeeft aan defensie.

Het NAVO-overleg ging, naast de vraag of bondgenoten nog op de regering-Trump kunnen rekenen, over verhoging van de NAVO-norm, de hoogte van de defensie-uitgaven van lidstaten en steun aan Oekraïne.

Groenland

Ook hebben de VS Denemarken verzekerd van de „sterke band” tussen de twee landen, zei Rubio donderdag na een ontmoeting met zijn Deense collega Lars Løkke Rasmussen. De Denen voelen zich bedreigd door de Amerikanen, die openlijk spreken over een gewapende overname van Groenland.

Donderdag maakte premier Mette Frederiksen van Denemarken tijdens een bezoek aan het Deense eiland de VS duidelijk dat zij „geen ander land kunnen annexeren”. Tegelijkertijd deed ze ook een handreiking door te zeggen dat ze voor versterkte defensiesamenwerking is met de Amerikanen in het Arctische gebied.