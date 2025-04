Veldkamp blij met geruststelling buitenlandminister VS over NAVO

Trump zelf en andere kopstukken van zijn regering hebben vaker geruststellende woorden gesproken, stelde Veldkamp donderdag na overleg met zijn NAVO-collega’s in Brussel. „Maar het is wel goed dat wij dat op alle niveaus telkens horen.”

Veldkamp vreest niet dat Trump er anders over denkt dan Rubio en diens geruststelling dus weinig waard is. De buitenlandminister is „misschien wat minder hoekig” dan de president, maar diens boodschap „zal ook in Washington intern zijn afgestemd”, zei Veldkamp.

Rubio gaf toen hij het woord kreeg „heel duidelijk al in de tweede of derde zin aan: wij keren de NAVO niet de rug toe”, vertelde Veldkamp na afloop van de vergadering op het NAVO-hoofdkwartier. „Want daar hebben we als Amerika ook geen belang bij.”

Voor Canada en Denemarken, die zich bedreigd voelen door Amerikaanse aanspraken op hun grondgebied, had Rubio volgens Veldkamp nog geen sussende boodschap. Zij hebben „duidelijk aangegeven dat ze respect voor hun soevereiniteit verwachten”, maar dat is hun niet met zoveel woorden toegezegd. Het was ook nog maar de eerste keer dat ze tegenover elkaar zaten, relativeerde Veldkamp.

De paniek over de aftocht van de VS uit Europa is overtrokken, maar ze gaan wel afbouwen, aldus Veldkamp. „Dat acht ik onvermijdelijk.”