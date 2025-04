NAVO-bron: nieuwe inval Oekraïne heeft Russen afgeleid

Oekraïne viel in augustus de Russische regio Koersk binnen. Het hoopte zo Russische troepen weg te trekken van het front in Oekraïne en wat wisselgeld te krijgen voor eventuele vredesonderhandelingen. Maar van de Oekraïense veroveringen is volgens een prominente NAVO-functionaris nog maar een tiende over, een klein strookje land langs de grens. Oekraïne moest zich inspannen om te voorkomen dat Rusland zou doorstoten tot over de grens.

Door een nieuwe aanval, op de wat oostelijker gelegen Russische regio Belgorod, heeft Oekraïne „Russische troepen weggetrokken die werden gebruikt om de Oekraïners uit Koersk te verdrijven”, zei de ingewijde woensdag. Ook al heeft het er maar twee dorpjes ingenomen.