Pegida-voorman verbrandt koran bij Stopera in Amsterdam

Wagensveld had de islamofobe actie aan de Amstel vooraf aangekondigd. Voordat Wagensveld voor de Stopera de koran verbrandde, zei hij dat zijn demonstratierecht niet wordt geborgd. Volgens hem omdat hij niet verbindend zou zijn. „Ik wil geen verbinding”, zei Wagensveld. „Ik wil Nederland wakker maken.” Tijdens zijn eenmansactie waren tientallen tegendemonstranten op de been. Het plein voor de Stopera was afgezet door de politie, die onder meer met paarden aanwezig was.

De politierechter in Arnhem legde Wagensveld donderdagmiddag een taakstraf van twintig uur en een voorwaardelijke celstraf van een week op voor een andere zaak. De rechter achtte Wagensveld schuldig aan het beledigen van de islamitische gemeenschap in Nederland, het beledigen van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en het overtreden van een gebiedsverbod in Arnhem. Naast de taakstraf moet hij 500 euro overmaken aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

In augustus vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Haag Wagensveld in hoger beroep tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur. Ook toen ging het om groepsbelediging: de Pegida-voorman had moslims vergeleken met nazi’s.