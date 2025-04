ICC wijst Hongarije op plicht tijdens bezoek van Netanyahu

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft donderdag aangekondigd dat zijn land het hof verlaat, omdat het ICC „een politieke rechtbank” is geworden. Volgens hem toont de houding van het hof tegenover Israël dit aan.

Het is juridisch niet mogelijk om van de ene dag op de andere niet meer aangesloten te zijn bij het ICC. Er geldt een opzegtermijn van een jaar.

Het ICC herinnert eraan dat „Hongarije nog steeds de plicht heeft om met het ICC samen te werken”, aldus een woordvoerder. Het hof in Den Haag heeft geen eigen politiemacht en is voor de arrestatie van verdachten grotendeels afhankelijk van zijn 125 lidstaten.

In een schriftelijke verklaring stelt het bestuur van het ICC dat het „bezorgd” is over de terugtrekking van Hongarije. Door het vertrek wordt „onze gezamenlijke zoektocht naar gerechtigheid vertroebeld en onze vastberadenheid om straffeloosheid te bestrijden verzwakt”, stelt het ICC.

Netanyahu noemde in Boedapest het Hongaarse besluit het ICC vaarwel te zeggen „moedig en principieel”. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, bedankte Hongarije en Orbán voor hun „duidelijke en sterke morele standpunt aan de zijde van Israël en de principes van rechtvaardigheid en soevereiniteit”. Hij haalde ook opnieuw uit naar het ICC. Dat zou „Israëls recht op zelfverdediging ondermijnen”.