Finse president wil dat Frankrijk of VK met Moskou gaat praten

Tijdens een bijeenkomst vorige week in Parijs van Europese landen die bereid zijn Oekraïne te helpen bij een staakt-het-vuren is besloten dat een van hun leiders op enig moment met het Kremlin moet praten, zei Stubb. Hij is er persoonlijk voorstander van dat Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk dat gaat doen.

Na afloop van die ontmoeting in Parijs was de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al stelliger. Volgens hem was iedereen op die ontmoeting het erover eens dat de Britse premier Keir Starmer en de Franse president Emmanuel Macron naar voren worden geschoven om namens Europa te spreken. Ook aan de Verenigde Staten die al met de Russen onderhandelen moest dat volgens Zelensky duidelijk worden gemaakt.