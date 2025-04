Per voetveer op preektocht van Jaarsveld naar Ameide en Tienhoven

Het thema was deze keer ”Gods liefdevolle aansporing om Hem te dienen”, belicht vanuit de Vroege Kerk. Werden de eerste drie preektochten in Friesland gehouden, waar ds. Bogerd toen predikant was; ditmaal was de startlocatie de hervormde kerk in Jaarsveld. Ds. Bogerd is sinds november predikant van de Zuid-Hollandse gemeente.

Prof. dr. M.A. van Willigen, als kenner van de Vroege Kerk verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, hield een college over ”De sensus moralis” bij Ambrosius, ds. Bogerd zelf een werkcollege preekvoorbereiding ”sensus moralis”. Zijn zoon Evan Bogerd verzorgde de samenzang en verdere muzikale omlijsting.

Vervolgens gingen de deelnemers per voetveer –„die speciaal voor ons voer”, aldus ds. Bogerd– naar de overkant van de Lek, Ameide. In de hervormde kerk hielden vier deelnemers een minipreek van acht minuten, waarin zij de die dag opgedane inzichten verwerkten.

Daarop ging het naar de hervormde kerk in Tienhoven, waar opnieuw vier deelnemers een minipreek hielden.

Ds. Bogerd kijkt terug op een „zeer geslaagde dag, ook door het prachtige weer”, liet hij donderdag weten. „De achtergrond van de deelnemers was iets minder gevarieerd dan in Friesland, waar bijvoorbeeld ook wel vrijzinnige predikanten, of een bisschop, meededen. Maar dan nog was het een gezelschap uit meerdere kerkverbanden.”