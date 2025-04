Blushelikopter ingezet om te helpen bij blussen brand bij Ede

De brand woedt in een heidegebied bij de Koeweg, ten noordoosten van de Gelderse plaats. Dat ligt niet ver van de Ginkelse Heide.

Door de droogte van de afgelopen weken had de brandweer eerder al gewaarschuwd voor de kans op natuurbranden in het gebied. Het zogeheten natuurbrandrisico staat op het hoogste niveau.

De brandweer kreeg rond 14.32 een melding via het P2000-netwerk en was met spoed ter plaatse. Dat meldt De Barneveldse Krant. Inmiddels heeft de brandweer opgeschaald. In totaal zijn er liefst 24 brandweerwagens gealarmeerd, meerdere waterwagens en ondersteunend materieel. Het gebied is volledig afgesloten.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook is het niet duidelijk hoeveel schade het natuurgebied heeft opgelopen, aldus de Barneveldse Krant. Op X wordt vermeld dat een blusheli is opgeroepen om de brand te bestrijden.