Komend weekend uitzendingen over pausverkiezing bij KRO-NCRV

Ook in de uitzending van Kruispunt op NPO 2 is aandacht voor de nieuwe paus. In de uitzending wordt verslag gedaan van de afgelopen dagen in en rond het Vaticaan. Verder zal KRO-NCRV een livestream uitzenden als de paus voor het eerst het Regina Caeli-gebed uitspreekt.

De omroep meldt verder dat er tot en met maandag dagelijks een nieuwe aflevering van de Pauscast verschijnt. Daarin reflecteren Stijn Fens, Andrea Vreede en Christian van der Heijden op de verkiezing en de eerste dagen van paus Leo XIV.