NSC niet blij dat VVD met eigen zzp-wet is gekomen

Daarin staat dat de coalitie verdergaat met de wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR), waaraan Van Hijum werkt. Maar volgens Aartsen gaat die wet de onduidelijkheid waar veel zzp’ers mee kampen niet wegnemen. Bovendien vindt hij dat het hem vrijstaat om met betere wetgeving te komen, aangezien is afgesproken dat de coalitie ‘extraparlementair’ zou moeten zijn. Tegelijkertijd mag ook Van Hijum doorgaan met zijn wet, stelt Aartsen.

„Afspraak is afspraak”, waarschuwde Saris hem. Volgens haar is helder wat is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord.